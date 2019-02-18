「比韓國瑜更狂」！吳敦義稱台美中「桃園三結義」被罵爛

2019-02-18 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義接受外媒專訪時，跟進台北長柯文哲、高雄市長韓國瑜做出美、中、台三角關係比喻，他認為柯文哲的「強盜說」並不妥當，但他「桃園三結義」的說法同樣受到網友開罵「比韓國瑜還狂」。

《美國之音》「海峽論壇」專訪吳敦義，他認為柯文哲的「強盜說」會使人陷入囹圄，「哪一個是強盜？沒有什麼強盜跟警察的問題吧」，吳以元朝小說家吳承恩筆下的《三國演義》中的「桃園三結義」情節來做比喻，他表示劉備、關羽、張飛能表達出台灣、美國、中國現在的關係。

吳敦義指出，關羽有相當厲害的武器「青龍偃月刀」，劉備則是具備領導人特質，個性慈祥、仁愛又溫和，張飛雖然脾氣很大，但功夫也相當了得。

吳敦義提到，台灣能夠和中國穩定和平發展，「不過我們必須要有防禦性的武器，來確保我們的安全，也就是說，不能不做萬全的準備」，美國也是台灣重要的貿易夥伴，讓台灣賺取不少外匯，同時也用公道價格販售足以讓台灣自我保護的武器，因此台北市長柯文哲的「強盜說」，「不那麼適合」。

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