全黨員投票初選 前藍委：人頭黨員大戶才會想推

2019-02-17 10:10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義拋出有中常委、黨員要求「全黨員投票」初選機制，並批評全民調制度不妥，國民黨前立委孫大千今早表示，吳敦義不要再羞辱國民黨黨員，更直指長期豢養人頭黨員的「黨員大戶」才會全力推動全黨員投票。

孫大千今早在臉書發文要吳敦義「請不要再羞辱國民黨的黨員了！」孫說，一位忠實的黨員之所以加入國民黨，繳交黨費，是為了捍衛中華民國，建設繁榮台灣，保障民主和自由的價值。一位真正的黨員更在乎的是國民黨的候選人能不能當選？而不是能不能在黨內初選參與投票。

孫大千指出，由於「人頭黨員」「被加入」的原因，從頭到尾就是為了在黨內的選舉當中左右結果，掌握權力。這些長期豢養人頭黨員的「黨員大戶」才會全力推動「全黨員投票」。

孫大千強調，透過黨內初選程序要推選的是代表國民黨參選2020年總統大選的候選人，而不是黨主席。總統候選人必須得到大多數民眾的支持，才有可能當選，而黨主席只需要得到多數黨員的擁戴。使用的選舉模式當然不一樣。

孫大千說，如果黨中央真的這麼重視每一位黨員的投票權利，那麼為什麼在2018年縣市長的黨內初選不採取「全黨員投票」呢？那個時候全民調就是可靠的，就是正確的，才過了幾個月，就忽然豬羊變色了，說法不覺得很牽強嗎？

孫大千認為，這是一次國民黨內改革與反改革的對決。黨內的封建守舊勢力如果還要繼續用這種似是而非的荒唐說法，來考驗台灣人民的智慧，最後的結果，不但是玩火自焚，更將親手埋葬掉國民黨的未來。

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