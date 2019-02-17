黨內︰就算修黨章 執行也有後患

2019-02-17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天再拋未來總統被提名人擔任黨魁的風向球，但據黨內分析，除非總統初選前召開臨時全代會修改黨章，否則依照現行黨章規定可行性都不高，即便修改黨章賦予法源，未來執行也有後患。

國民黨中央日前宣布七月全代會通過總統提名，假設吳敦義沒參加初選，或初選落敗後，想將黨魁位置交給總統被提名人，屆時吳敦義的剩餘任期仍有大約兩年，並不符合現行黨章規定剩餘任期不足一年，可由副主席代理至次任主席就職，因此不可能藉由事前任命初選出線者為副主席的方式交棒，依規定黨部必須在三個月內重新改選黨主席，如果國民黨在總統大選前得辦一次黨魁選舉，不但勞師動眾，也勢必影響大選步調。

依規定須重辦黨魁選舉

二○一四年九合一選舉慘敗，國民黨主席馬英九請辭，隨即由黨內有高度共識的朱立倫一人同額競選，整個主席補選作業期程自公告到投開票，也要花上三十八天，忙完黨魁補選後，黨機器全開衝刺大選最快也得拖到接近九月。

就算總統參選人經全代會提名後經補選成為黨魁，或在初選前召開臨時全代會修改黨章，明文規定總統被提名人為當然黨魁，後續也有窒礙難行可能。因為如果總統被提名人明年一月當選總統，依黨章規定黨籍總統為當然黨魁，續任理所當然，但就怕如果沒有當選，按照政治基本原理，黨魁恐難不為敗選負責下台，如此一來，國民黨在大約半年之內又得再補選黨魁。

對於吳敦義拋出總統被提名人擔任黨魁的背後考量，黨內人士解釋，由於黨主席是由黨員投票產生，如果總統人選也由黨員投票產生，吳敦義認為這個過程就等於再選一次黨主席，因此才提出總統被提名人擔任黨魁的構想，但事涉黨章規定，唯一正途就是先召開臨時全代會修改黨章。

吳敦義最近頻呼應黨內主張，初選改由全體黨員投票產生的看法，強調這是最單純的方式，並質疑民調可能作假，因此未來遊戲規則是否可能在民調、黨員投票的佔比上重新調整，或採全部黨員投票，目前猶在未定之天。

國民黨自第十任總統提名以來的經驗，二○○○年大選提名採黨代表分區投票方式，二○○四年改為黨員投票、民調各佔五成比例，二○○八年以後的提名則改為目前的黨員投票、民調各佔三成與七成。但無論五五比或三七比，由於過去都只有一人登記（連戰、馬英九），或只有一人跨越黨員連署門檻（洪秀柱），初選都未曾真正實施過。

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