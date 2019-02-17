焦點評論》這招一箭雙鵰

2019-02-17

記者施曉光／特稿

由於去年「九合一」狂勝，藍營普遍對二○二○大選一役有探囊取物般的樂觀，幾位志在必得的太陽，交火過招起來也就格外猛烈，明刀、暗箭齊發，而且招招見血。原本朱立倫想以全民調一著棋，直接「將軍」民調疲弱的吳敦義，吳則拋出總統候選人應背負黨魁責任，扛起每月三千萬元支出的重擔，讓對手一時不知如何接招，還暗示對手不符競逐大位的資格，讓王金平也一起被打入「相公」的窘境，為自己日後表態參選埋哏的用心明顯。

吳敦義最近接受訪問時表示，只要國民黨有適當的人選，品德、操守、能力與政績都好，尤其自己與團隊要「廉」、「能」兼俱，「如果有這樣的人，我何必參選？」

但就在詮釋「廉」的條件時，自稱已為參選總統準備三十幾年的吳敦義，以自己過去擔任南投縣長沒有一位公務員被調查局調查約談，高雄市長任內市府科員以上沒有一個人被起訴、判罪做為標準，「一定是要要求到這種條件」，還強調個人與團隊必須「完全乾淨清廉」。

吳敦義項莊舞劍，暗指朱立倫、王金平「相公」，因為朱立倫愛將、前新北副市長許志堅，以及王金平愛將、前立法院秘書長林錫山，都是因為涉貪被判刑，吳敦義還說在觀察每一位參選人品德操守有沒有「致命的因素」會被「打掉」，無異在替自己親自披掛上陣鋪墊光明正大的理由。

藍營太陽這場二○二○爭奪賽，最早先是朱立倫在去年十二月一卸任新北市長當天宣布參選，並想藉快刀（民調優勢）出鞘，讓對手一刀斃命，但顯然輕忽了黨內反朱勢力，以及吳敦義握有黨機器的優勢，加上王金平表態支持黨員投票，讓朱陣營首發戰術失效。

王金平最近重提「換柱」、「新郎不是我」的往事，表面上感謝朱立倫當年扛下擔子，實則卻是用一記暗箭「私心自用」，重傷朱，但因朱立倫獲得「女主角」洪秀柱聲援，失血難免，但未傷筋動骨。

吳敦義則是射出一支又狠又準的箭，而且「一箭雙鵰」。總統候選人兼任黨主席這一招，向對手「叫牌」心理戰的意味濃厚，讓朱、王不免必須秤秤邊背黨債，邊打選戰，還要自籌糧秣的風險，一旦初選失利，吳敦義就能順勢出場，不必被罵拍拍屁股走人，更不用留下來當苦主，既要扛債、還得抬轎，別人坐上大位，自己還得讓出黨權，賠了夫人又折兵。

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