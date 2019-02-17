國共簽過2次和平協議都被出賣 網轟：第3次要拖台灣下水？

2019-02-17 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前接受媒體專訪時表示，若國民黨未來重新執政，將有權依照「兩岸人民關係條例」與中國洽簽兩岸和平協議。對此，有網友發文表示，歷史上國民黨曾2度與中國共產黨談和平協議，但2次都被中共出賣，網友不滿質問，「要說服台灣人來一起被騙第3次？」

吳敦義日前接受廣播節目專訪時表示，如果國民黨重返執政，依照「兩岸人民關係條例」規定，只有政府或政府授權的機構才有權力簽署協議，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府就有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽兩岸和平協議。但該言論遭各界痛批是「出賣台灣」。

對此，網友Antler5566 （鹿茸五六）在PTT發文指出，實際在歷史上國民黨曾和共產黨談過2次和平協議：第一次是1923年，國共2黨發表「孫越聯合宣言」，發表願意共同為中國努力，並宣稱共產主義不適用中國。結果國民黨打下南京後，中共就在南京搞破壞，最後國民黨清黨跟共產黨決裂，這是中國國民黨第一次被共產黨欺騙。

國民黨第2次被出賣則是1949年國共內戰後，2黨在北平和談簽下和平協議，「還說好要訂國內和平協定。結果最後共產黨翻臉，這次把中國國民黨趕出中國。」這名網友不滿質問，「被騙1次不夠，你有沒有被騙第2次？中國國民黨說，我要說服台灣人來跟我一起被騙第3次？」

許多網友也紛紛砲轟，「這種狗黨還有人要支持喔？」、「可惡的國民黨，難道第3次要把整個台灣拖下水嗎」、「人家騙你兩次還想被騙第三次...這腦袋沒問題？」、「國民黨就甘願一直被共產黨耍著玩啊」、「再被騙一次就沒地方可以轉進了，可以去跳海了」、「投KMT就是支持台灣要與共產黨簽這種自欺欺人的鬼協議」。

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