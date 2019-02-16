吳敦義扯韓流倡全黨員投票 前藍委：丟臉到何時？

2019-02-16 09:43

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義近期拋出總統初選「全黨員」投票，還扯高雄市長韓國瑜的經驗背書。對此，國民黨前立委孫大千在臉書砲轟，「真的夠了！還要丟臉到什麼時候？」更意有所指說，就算不能成為國民黨的「補藥」，至少也不要當「瀉藥」吧！

孫大千指出，韓國瑜是通過「全民調」的黨內初選程序所產生的候選人，他的提名和「全黨員投票」一點關係也沒有，此時扯韓國瑜，不覺得理由太過於牽強嗎？況且，韓國瑜「開低走高」，是靠個人的努力、形象和訴求，和「全黨員投票」又有什麼關係？

孫大千質疑，吳敦義開口閉口強調是有黨員、中常委建議採取「全黨員投票」，又為什麼先前黨內這麼多人大聲疾呼「全民調」沒被聽到？同時，可不可以告訴台灣人民，是哪些中常委有這麼「活寶」的建議啊？

孫大千表示，現在要用黨內初選機制所推選出的是總統候選人，又是誰說要跟黨主席綁在一起的？現在故意拋出「總統候選人兼任黨主席」，不就是一個天大的「陽謀」？那麼區域立委和不分區立委的提名，為什麼不留給新任黨主席決定？

孫大千批評，如果制定一個制度，只是為了讓特定某個人當選，或讓特定某個人不能當選，這樣真的對得起國民黨總理孫中山所說「天下為公」四個字嗎？

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