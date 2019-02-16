質疑全民調 吳敦義：要搞假民調很容易

2019-02-16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義前天拋出總統初選可以考慮由全體黨員投票方式產生，前主席洪秀柱則質疑會有人頭黨員灌水的問題，力主應採全民調。吳敦義昨參加「華僑救國聯合總會」新春團拜活動前受訪表示，如果現在中常會通過以全體黨員投票，並規定入黨六個月或四個月以上才能參與投票，「人頭黨員就無效」，但他也強調，現在還沒有決定，「我現在講的只是可能選擇的方式之一，並不是我主張全部由黨員來投票。」

規範入黨時間 「人頭黨員就無效」

面對黨內主張全民調產生總統人選，以及前立委謝國樑公開質疑黨員投票有觸法風險，吳敦義接受廣播節目專訪時反駁，如果採取全民調，「要搞假民調很容易」。

吳敦義一再質疑全民調的方式，是把黨的總統候選人交給一千零六十八位不知如何產生的民調對象來決定，吳昨受訪說，「先做一萬個樣本，這裡面有兩千個是支持你的，只有八百個是支持我的，可是假如我要做民調，讓我要贏，我就在這一萬個樣本當中，兩千個支持你的，我挑三百個，我這八百個當中挑七百八十個，你三百個、我七百八十個，加起來就是一千零六十八個，然後民調一做，我當然贏你啊，可是母體我才八百，你有兩千，結果我勝出了，這就是民調的弔詭之處！」

吳敦義強調，由黨員來處理是很單純的方法，假如是由公投或由全體黨員來做，那最沒事，如果用民調，那就不同了，洪秀柱同志應該有過這種經驗，這個不必細述了。

「由民調受訪的千餘人決定很奇怪」

吳敦義還說，「由不同黨員來參與民調，決定國民黨的候選人，他會希望國民黨提什麼候選人，你就知道了。」

對於洪秀柱質疑黨員投票可能被操作，吳敦義反駁，如果是這樣，過去選出來的中常委不就也是問題？他強調，不可能是這樣的狀況，國民黨員有好幾十萬人，如果依照中常委的談話及一般黨員覺得，如果黨的總統人選，黨員竟然不能參與決定，而是由民調調查的一千零六十八人決定，這不是很奇怪的事嗎？

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