吳拋和平協議 蔡指示研議民主監督機制

2019-02-16

陳明通︰會在適當時間啟動修法

〔記者蘇芳禾、黃欣柏、陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義等人拋出兩岸簽署和平協議議題，民進黨立委管碧玲昨質疑國民黨可能的總統參選人擬以簡便程序處理兩岸和平協議，她會提出修法版本。對此，陸委會主委陳明通說，蔡英文總統已指示研議強烈的人民授權與民主監督機制，「會在適當時間啟動修法」。

立法院本會期昨開議，管碧玲總質詢時指出，國民黨可能的總統參選人包括前立法院長王金平、前主席朱立倫都由自己或親近的人提到兩岸和平協議，吳敦義也指若國民黨執政，政府就有權力依照兩岸條例與對岸洽簽兩岸和平協議。

立委憂協議簡便處理 擬提案修改兩岸條例

管碧玲表示，吳敦義主張用兩岸人民關係條例程序處理，這個程序是由政府委託海基會協商，簽署後送立法院備查，這個程序甚至「可秘密為之」。

陳明通答詢回應，中國國家主席習近平一月初在告台灣同胞書四十週年提到一國兩制台灣方案啟動探討，表示已經發動統一進程，還要搞民主協商。蔡總統已指示國安單位、陸委會，研議人民授權以及民主監督機制。

管碧玲也說，她將提案修改兩岸人民關係條例第五條條文，內容包括要簽（兩岸和平協議）之前的計畫由國會進行審查與授權，要有三分之二的立委同意才可簽署；簽回來的東西，必須由立委四分之三出席與同意；最後交由公民複決，由選舉人的總數過半數才算數，其中涉及領土要透過憲法程序才算完成。

管碧玲詢問行政機關是否會對此提案修法？陳明通僅說，會在適當時刻啟動修法。

退將赴中管制延長？ 蘇︰規範政治性活動

至於政府擬修法加強退役將領與卸任政務官的赴中管制及年限，國民黨立委江啟臣質詢時，質疑這項修法是針對前任正副總統馬英九、吳敦義，行政院長蘇貞昌答詢反駁，這是「牛頭對馬嘴，根本搞錯」，所謂「十五年」是針對參與政治性活動的限制，身分出境管制仍是三年。

蘇揆表示，只要符合規範，他完全不擔心馬、吳前往中國，政院修正「兩岸人民關係條例」，是規範退將、政務官十五年內不得參加中國官方舉辦的「政治性活動」，出境管制沒有改。江啟臣追問何謂政治性活動，蘇回說，最明顯、舉國共憤的例子，就是當過高官、退將的人，去習近平的儀式跟他唱國歌。

陳明通受訪時也表示，相關修法主因是過去有一堆退將跑去參加對岸彰顯主權的慶典，還在那邊唱中國大陸的國歌，「北京一直不放棄對台灣動武，而且要統一台灣，這個時候你去，是不是在響應？」社會觀感非常不好，他也認為這種對「行為」的管制有一定正當性。

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