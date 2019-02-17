台美中關係該怎麼看？ 吳敦義：桃園三結義

2019-02-17 23:53

〔記者林良昇／台北報導〕《美國之音》今晚播出國民黨主席吳敦義專訪，吳比喻台美中三邊關係為「桃園三結義」，關公的刀很厲害；劉備是做領導人的份量，慈祥、仁愛、溫和；而張飛脾氣很大，武功很好，有人說所謂的「強盜和警察」的關係，比喻並不適合。

吳敦義接受《美國之音》專訪，一開始就朗讀他改寫毛澤東「沁園春．雪」的詩詞，「兩岸如此多嬌，引無數英雄競折腰，惟反攻大陸已成歷史，解放台灣又嫌霸道，一國兩制、或統或獨，都為台海掀波濤。俱往矣，數當前明路，和平最好。」

吳敦義表示，主張統獨都不是道德問題，只是現實的選擇問題，要統，現在時機還沒有成熟，要獨，會造成嚴重的情況，他參選國民黨主席時的政見是堅決反對台獨，也是國民黨基本立場

吳敦義說，國內有人把中共總書記習近平的論述與九二共識錯誤連結，蔡總統與民進黨故意把一國兩制和九二共識兩件不相干的事情連在一起，這是不對的。他對於蔡總統的舉動完全不能接受。

主持人詢問，如何看台美中三邊關係，有什麼貼切的比喻？吳敦義引用小說「三國演義」的橋段，認為最好的說法是「桃園三結義」，如同劉備、關公、張飛，關公的刀很厲害，劉備是做領導人的份量，慈祥、仁愛、溫和，張飛脾氣很大，武功很好。

吳敦義表示，警察強盜的比喻不好，並沒有強盜和警察的問題，「大陸跟我們能穩定和平發展，我們也必須要有防禦性武器確保我們安全」，不能不做萬全準備，「美國也是我們重要貿易夥伴，也希望美國用合理價格賣給我們能保護自己安全的防禦性武器」，這是合理的買賣，不是人家的小弟，拿大哥免費的武器。

主持人也詢問吳敦義關於國民黨總統初選的問題，吳敦義則說，過去有用過民調的方式，但全民調的重大風險跟缺點在2016年出現過，民進黨灌票給最好打、最弱的對象。

吳敦義指出，全民調在2016已經示範過不可靠，才有臨時黨代表大會廢除原有提名的人，7百多個黨代表再用舉手徵召當時的黨主席參選，結果是3百多萬票的落選，所謂全民調後再更換，多少會傷害黨的元氣。

吳敦義也提到，國民黨研議美式初選制度，是因為美國是實施民主制度最成功的大國之一，希望一方面確保美國那種制度，黨員有管道提出他所認同的黨員代表黨競選總統，對於新登記投票比重如何，已請智庫研究，還要一段時間，不會說迫在眉睫明天就要決定。

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