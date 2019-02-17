吳敦義拋總統初選全黨員投票 朱立倫表態「不是自己內部玩」

2019-02-17 13:06

〔記者林良昇／綜合報導〕國民黨總統初選遊戲規則太陽角力戰，國民黨主席吳敦義在前新北市長朱立倫訪美期間，拋出總統初選「全黨員」投票後「總統提名人選兼任黨主席」的風向球，朱立倫在美西受訪時表示，國民黨不是自己在內部玩，應要讓民眾感受到國民黨不斷在革新。

朱立倫在美西受訪表示，國民黨要爭取2020勝選，最重要目標是希望能改善台灣經濟、改善兩岸關係，讓民眾日子過更好，在這樣的目標下，不管在初選制度或時程上，讓民眾感受到國民黨有嶄新的方向很重要，這也是為什麼他要到矽谷訪問，希望台灣在新創產業、未來經濟上走出新方向。

對於吳敦義拋出總統初選採「全黨員」投票風向球，朱立倫受訪時表示，不管哪一個制度，最重要就是獲得民眾支持、肯定的就是最好制度，但不要忘了「國民黨不是我們自己在內部玩」，而是能夠讓民眾感受到國民黨不斷革新，有新的作法跟民眾結合在一起。

被視為朱家軍的新北市議員葉元之則在臉書批評黨中央「初選制度像月亮，初一十五不一樣」，強調黨中央在九合一選舉力挺全民調，到了總統初選，卻說全民調不尊重黨員，沒有考慮到黨員的心情。這中間的落差，黨中央應該要對外界，以及黨內參選者，有一個合理的解釋。

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