被韓國瑜超越？柯P自嘲：他是新網紅、我是舊網紅

2019-02-22 13:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲不斷被拿來與高雄市長韓國瑜做比較，柯文哲今日中午接受廣播專訪時，也被問到如何看待韓國瑜民調高於自己，柯文哲笑說，「他是比較新的網紅，我是比較舊的網紅」，人民喜新厭舊，他跟韓是差不多，只是韓國瑜在市面上比較新鮮，民調做出來也是這樣，但柯認為，社會被扭曲太厲害，人民苦悶，才有這樣的民調。

廣播節目主持人黃光芹提問，有藍營北市議員質疑不適合連任選上2個月時就出來選（總統）？是否有正當性？同樣道理韓國瑜就任2個月不到若出來選有正當性？柯文哲反問，什麼叫正當性，人民喜歡你要怎麼辦？他強調，這是民主政治，「就是說市場決定一切、參政是每個人權利，他要選我也沒意見。」

柯文哲表示，對他來講，他會思考「真的這樣你去做有比較好？」「現在憲政架構、文官制度的破壞太嚴重，你有把握一個人扭轉整個國家？」這就是人民期望太大。

「打天下跟治理天下不一樣。」柯文哲提到，像自己2014年打選戰，烏合之眾都可以打，因為打天下目標簡單，只有選贏對方，所以很容易萬眾一心，但如果你團隊不是有思想有紀律，治理天下就很難，「還是那句話，有些東西要想一下，不是民調拱你，我一直覺得台灣是苦悶的社會才產生這現象，這不正常。」

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