韓國瑜：別再問我選總統 衝經濟比較重要

2019-02-22

〔記者王榮祥、鍾泓良／綜合報導〕前立法院長王金平先前指出，自己與高雄市長韓國瑜「心靈相通」，韓國瑜昨表示，他與王院長多年來互動非常好，他完全尊重、也同意王院長對兩人「心靈相通」的看法，但韓國瑜也呼籲大家，別再問他總統大選的事情。

韓國瑜指出，他擔任市長後，王院長曾再三提醒，任何政治人物執行手上權力時，千萬不要忽略宗教家的情懷，這句話對他影響很大，因為抱著宗教家的心執行公權力，將來可讓整個社會充滿和諧與愛，所以王院長說兩人心靈相通、他完全同意。

對於外界不斷討論國民黨可能徵召韓國瑜參選總統，韓國瑜則說，高雄市民團結一條心，全力衝經濟比較重要，希望別再問他總統大選的事。

對於高市觀光局長潘恆旭曾表示，如果前新北市長朱立倫民調沒有突破台北市長柯文哲，未來不排除由韓國瑜接受徵召；韓國瑜指出，已跟潘恆旭溝通過，未來遇到總統大選話題，發言要更謹言慎行、儘量減少。

有媒體民調顯示，韓國瑜民調支持度最高，台北市長柯文哲則小輸韓國瑜二％。柯文哲昨被問是否會緊張，柯文哲回說，要緊張什麼，認為這樣很正常，「現在網路聲量就是這樣，我覺得差不多就是這樣。」對於是否將韓國瑜當對手，柯文哲表示，這也沒有甚麼好對手的，為什麼要去管民調是否贏過韓國瑜。

民調優勢韓北柯南 柯：距離的美感

民調也顯示，柯文哲在南部的支持度較高，韓國瑜則在北部獲得較高的支持，柯文哲對此則認為是「距離的美感」。

至於兩人的支持者是否有重疊，柯文哲表示，自己看過數據，兩人的粉絲重疊僅有十％，自己反倒跟總統蔡英文的重疊性比較高。因此他若參選是否會威脅到蔡？柯文哲則回說「不要想那麼多」。

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