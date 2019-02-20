民調落後韓國瑜 柯P輕鬆看待

2019-02-20 17:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕平面媒體最新民調指出，高雄市長韓國瑜在所有可能參選2020總統人選中民調最高，若韓國瑜未參選，台北市長柯文哲就是支持度最高的人。對此，柯文哲今天下午受訪態度輕鬆，他直言這樣的結果很正常，目前網路聲量就是這樣，但民調會一直移動，距離選舉還有11個月，所以還是把當前事情做好就好。

柯文哲下午應邀至中華民國零售商業同業公會大會專題演講，會前接受媒體聯訪，被問到民調落後韓國瑜一事。柯說「這很正常啊！因為目前的網路聲量就是這樣」，但民調會一直移動，距離選舉還有11個月，所以今天該做的事情還是認真把它做好。

由於韓國瑜才剛選上市長，媒體問柯是否覺得他正當性不足？柯說自己有講過，韓國瑜過去已經讓我們大開眼界，他已經推翻政治學教科書規則，而且「選舉就是人民投票，人民喜歡你也沒他辦法啊」，因此結論就是很多東西放輕鬆，該怎麼做就怎麼做，照原本的態度去做，這樣就好了。

至於韓國瑜如果不出來選，柯的民調最高，柯笑問：「你怎麼知道他不會選？」所以他的態度還是一樣，今天該做的事情努力做好，「考第一名的條件就是第二名考得比你差，你怎麼你知道你的對手是誰，把今天該做的事情做好就好。」

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