角逐總統大位 朱立倫：從不擔心任何人參選

2019-02-20 15:00

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫在美西時間19日於史丹佛大學進行演講，朱立倫受訪時表示，不管是哪一位候選人，都要明確讓感受到能改善兩岸關係，重振台灣的經濟，從不會擔心任何人參選，民主政治就是選出最適合，最好的候選人，只要有競爭就是好事。

朱立倫在史丹佛大學受訪時表示，有兩個議題最重要，一個是台灣的經濟發展，一個是台灣的安全，這兩個議題都是民眾關心的，誰能夠讓台灣經濟更好，能夠重振台灣未來經濟，改善兩岸關係，誰就是未來讓民眾過好日子的國家領導人。不管是未來的哪一位候選人，都要明確讓民眾改善到能夠改善兩岸關係、重振台灣的經濟。

對於國民黨總統提名初選紛爭，朱立倫則說，國民黨一定要提出可以勝選的候選人，所有國民黨候選人都要加油，趕快努力，民眾最期待的是經濟能夠改善，兩岸關係能夠變好，大家生活能更好。與其每天爭取權力，倒不如想一想怎麼為民眾做事情。

至於與蔡總統未來可能再度對決，朱立倫表示，政策上會準備非常充分，經過4年後，不論他擔任市長，這段時間的研究跟各方的徵詢，會有更具體的政策，例如長照議題，他認為必須是保險制而不是稅收制，蔡總統就必須說明，經過3年多，稅收制到底是成功還是失敗？

朱立倫強調，民眾的眼光是很明確、很雪亮的，蔡總統有她的期待，我們都是希望台灣中華民國更好，兩黨是良性競爭，民眾有更好選擇。

至於台北市長柯文哲也被認為可能參選，朱立倫則說：「我從來不會擔心任何人參選」，民主政治就是選出最適合，最好的候選人，做最好的選擇，只要有競爭就是好事。

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