與矽谷台灣科技人座談 朱立倫籲：開放取代障礙

2019-02-17 16:55

〔記者林良昇／綜合報導〕前新北市長朱立倫訪美，於台灣時間17日和矽谷台灣科技人座談。朱立倫表示，他在矽谷感覺到「不尋常的正能量」，目前為止，最深刻的感想是要「以開放取代障礙」。

朱立倫訪美與矽谷台灣科技人爐邊座談，在主辦人「矽谷台灣幫」Albert的數據公司BloomReach展開，50多位來自業界、校園的科技人及留學生參加，座談近三小時結束。

朱立倫認為，與談人們圍繞不尋常的正能量，台灣應該思考，是什麼體制能夠激發出他們這種程度的正能量，台灣的教育是否讓學子少了犯錯的空間，職場是否讓年輕人不敢有更大的夢想，一個年輕人失去夢想，可能是自己的關係；但整個國家多數的年輕人都不敢作夢，絕對是政府的責任、教育的責任、產業環境的責任。

朱立倫也分享在公共事務服務的歷程，他說，他從來沒有想過要當市長，當時只有一個信念「如果我要當市長，我要改變什麼？」也因為這樣的信念和動機，當了桃園縣長後，讓桃園的棒球隊成為第一名；當了新北市長後，就在想要怎麼樣讓台北擴大，讓新北和台北變成一個大生活圈，所以新北的三環三線完工後，捷運路網會比台北多；以前台北有運動中心，現在新北有全台最多的運動中心，「一件事情只要願意做，就可以改變」。

朱立倫指出，台灣要開放，產業和邊界就要開放，所謂的邊界並不是築牆的邊界，而是人才的邊界，在台灣要聘用外國人並不是很容易，但人才進得來，企業就可以在台灣發展，人才就不一定會跑出去。台灣應該要越開放，經濟才會越好。

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