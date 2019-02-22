韓國瑜選總統？盧秀燕：有人捨不得也有人支持

2019-02-22 12:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄市長韓國瑜總統選舉民調雖高，但高雄市民卻超過一半不支持他選總統，台中市長盧秀燕今天受訪時表示，因為有選民捨不得，但也有人支持韓參選總統，而國民黨總統初選方式的意見，會慢慢整合出來；立委顏寬恒表示希望國民黨中央能以最好方式讓最優質的候選人出來，帶領國民黨在2020贏得勝利。

台中市長盧秀燕今天受訪表示，縣市長上任到現在不到2個月，所以韓國瑜若馬上選總統，有些選民心理會捨不得、會不平衡；立委顏寬恒則表示，鍾心希望要選出一個可帶領國民黨贏得2020選舉的候選人。

不過，盧秀燕也強調，日前她到南部，也聽到不同的聲音，有部份人說讓韓去選，因為韓國瑜選上總統，可為高雄爭取更大建設、更大經費，高雄市長變總統，會對高雄市特別關愛。

盧秀燕強調，國民黨總統初選剛啟動，意見大家會慢慢整合，民主社會國家本來意見就多元，這並沒有關係，最後會完成整合，會找出最好、最能勝選、最符合國家領導方向的候選人。

盧秀燕表示，國民黨人才太多，但沒有人才也讓人擔心，但從民調看起來，國民黨有3、4位的可能人選勝過民進黨，因此大家都很振奮，眾人集思廣益，一定會找出一個可帶領國家走向正確方向及最能勝選的候選人。

立委顏寬恒表示，希望能用最好方式，找出最優質的候選人出來，來帶領國民黨在2020贏得勝利。

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