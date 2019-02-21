同婚專法送立院 蔡總統：希望成為面對分歧問題的重要典範

2019-02-21 20:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕行政院院會今天（21日）通過同婚專法草案，總統蔡英文今晚於臉書發文說，同志婚姻的議題，經過兩年多的討論，也帶來社會的對立衝突。現在，應該是要解決問題的時候了。

總統強調，做為執政者，我們不能迴避責任，必須勇敢地承擔。

總統並說，我們的團隊用了最大的智慧，尋求社會的最大公約數，但這的確是很大的挑戰。我們必須要符合大法官的解釋，也必須尊重公投的結果。在這兩者之間，行政院提出了《司法院釋字第748號解釋施行法》並在院會通過，送交立法院。

總統認為，這個方案或許還是有些人不滿意，但是希望大家體諒到這是一個社會分歧的議題，希望我們可以用寬容、互相理解的心情，盡量來接受這個方案。

總統並說，我們是一個民主國家，民主的價值，就是能夠包容差異，同時，民主也為我們提供了一個解決分歧意見的方式。

總統表示，希望這個法案在立法院順利地通過，讓台灣的民主，成為成熟的民主社會面對分歧性議題的重要典範。

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