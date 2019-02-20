美國務卿在元首高峰會讚台：民主成功、可靠夥伴、世界良善

2019-02-20 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕日前有外媒表示中國正加強遊說太平洋島國承認北京「一中」政策，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）昨（19日）出席我國友邦密克羅尼西亞的元首高峰會（Micronesia Presidents’ Summit）時，大讚台灣是一則民主成功的故事、一個可靠的夥伴，也是世界上一股有益的力量，並讚揚與會的太平洋島國們繼續支持台灣的決定。

綜合媒體報導，龐皮歐表示，堅定維護民主及開放社會的價值，是美國與太平洋國家關係的基石和動力，美國的目標是確保密克羅尼西亞地區友好國家的自由，使其得以追求維護國家主權、長期安全、經濟成長的政策。

龐皮歐在會上稱讚台灣就是一個民主的成功故事、一個可靠的夥伴、一個在世界上良善的力量，並引用副總統彭斯（Mike Pence）的言論，「美國永遠相信，台灣擁抱民主是個獲國際支持的例子。我們尊重並支持你們繼續支持台灣的決定，並請你們一同與世界各地志同道合的夥伴，一起支持委內瑞拉人民努力恢復他們國家的民主和法治。」

今（20日）我國外交部誠摯感謝龐皮歐代美方再度展現對台堅定有力的支持，並表示台灣開放的民主社會、自由的經濟發展，是區域內的重要正面力量，台灣將在良好基礎上持續與美國及理念相近的國家合作，捍衛自由民主制度，協助太平洋國家健全發展，並樂願在促進區域和平穩定及繁榮上扮演更積極的角色。

第19屆密克羅尼西亞領導人峰會在帛琉舉辦，出席者包括帛琉、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島、諾魯、吉里巴斯等島國的總統或部長，其中多國是中華民國的友邦。

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