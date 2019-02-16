美前國防官員：台灣是戰略夥伴 美台應簽FTA

2019-02-16 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國防部官員卜大年（Dan Blumenthal）和美國企業研究所亞洲研究員馬明漢（Michael Mazza）15日表示，為了加深更密切的雙邊關係，並且推動美國的印太戰略，美國應該與台灣簽訂自由貿易協定（FTA）。

現任美國企業研究所（AEI）亞洲研究主任的卜大年和馬明漢在華府智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）上發表名為「美台自由貿易協定黃金機遇」文章。文中指出，台灣為川普政府的戰略夥伴，兩方應該簽訂自由貿易協定，不僅能夠加深經濟聯繫，還能夠推動川普的印太戰略，支持美國國家安全戰略。

文章表示，台灣是一個自由開放的社會，在過去30年的民主體制下推動民主進程和展現個人權利，並且接受自由的國際經濟秩序，透過貿易自由促進經濟。台灣是美國的前14大貿易夥伴，是美國2016年第7大的農業出口市場，也是全球的重要供應鏈，如果沒有台灣半導體和資訊通信技術工業，現在許多普及的電子產品將不存在，或者如果產業依賴中國，將不利於美國。

文章認為，兩岸穩定是美國的重要利益，中國是台海不穩定的源頭，將影響區域和平，美台應該在經濟方面更緊密聯繫，有助於區域平衡，以及阻止中國進一步行動，並且能在未來提供給其他國家當作範本。美台比起美日的自由貿易協定，更不會對美國經濟造成衝擊，沒有汽車產業等政治爭議焦點，台灣也沒有過剩勞動力問題。

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