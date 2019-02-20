澎湖縣長賴峰偉首次議會備詢 遭到震撼教育

2019-02-20 22:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第3度擔任澎湖縣長的賴峰偉，今日新任期首度前往議會進行施政展望報告，遭到震撼教育，同為藍營要角的議長劉陳昭玲，更重砲抨擊賴上任公共政策決定過於倉促，而縣議員張再興更質疑賴決策過於粗暴，6位議員輪番上陣砲轟。

綠地變藍天的澎湖縣，府會都是藍軍掌控，原本以為賴峰偉新任期可望府會和諧，不料因賴上任後宣布的中正路停車格塗銷、娘家宴取消補助、重啟大倉媽祖園區等政策，導致坊間批評聲浪不斷，讓新任期議會首度備詢，就遭到議員們輪番砲轟，讓賴峰偉上任不到2個月就宣布蜜月期提前結束。

率先發難的議長劉陳昭玲，首先針對馬公市區停車問題，造成的交通亂象發砲，認為施政過於倉促忽略配套及因地制宜的嚴謹考量，導致政策目標不但未受肯定，並陷入進退失據的糾結。至於娘家宴補助，牽涉到縣府編列每位議員的300萬地方建設經費，劉陳呼籲賴峰偉應尊重議員使用權，而不是妄加限制，以表示對民意的尊重。

隨後張再興議員更拍桌大罵賴峰偉上任後政策急就章，同時賴與特定媒體合謀，對議會、議員極盡侮辱之能事應向議會道歉。陳慧玲議員也針對引發軒然大波的娘家宴補助一事，要求縣府施政不可跟隨網路與少數媒體起舞，娘家宴舉辦已經19年了，是凝聚社區向心力、造福民眾的好活動，縣府的補助雖然不多，但是卻可以幫助鄉親創造離島獨特的過年文化，希望賴峰偉能接地氣傾聽民眾的心聲。

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