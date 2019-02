總統教英文釣出野生阿滴！ 網暴動拱合體

2019-02-20 15:26

〔即時新聞/綜合報導〕嘉義高中英文考題被質疑藉機辱罵總統蔡英文,題目「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech.」引發爭議,蔡英文昨天以這題的答案comments為題,教大家用法,並在例句大酸時事,PO文釣出知名YouTuber「阿滴」,引發網友暴動。

「Comment是一個常在新聞英文中出現的詞彙,提供例句給各位同學參考」,蔡英文昨天到臉書教英文,舉出名詞、動詞兩種用法分別為,「President Tsai Ing-wen rejects Beijing leader’s unfriendly comments. 蔡英文總統拒絕北京領導人不友善的言論。」、「As there is no censorship in Taiwan, Brother Caramel can freely comment on public affairs. 台灣沒有審查制度,焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題。」並附註「言論自由」,大酸時事。

PO文引發網友熱議,連教英文的YouTuber阿滴都現身留言,阿滴以個人的臉書帳號「都瑞瑞」回應,「這個真的很會」,引發網友暴動,並拱兩人合體教英文,紛紛吶喊,「野生阿滴(捕捉」、「天啊~野生阿滴耶」、「阿滴飯碗不保惹啦」、「阿滴英文來看英文總統教英文」、「阿滴 + 英文 = 阿滴英文」、「求合體」、「合體教英文+1」;蔡英文也回覆阿滴,「是本人嗎?!」

