國民兩黨推和平協議公投？陸委會：不與堅持武統政權談

2019-02-20 06:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕有媒體節目提出，民進黨與國民黨達成共識，兩岸又往統一前進一步，推動和平協議公投立法，解釋為民進黨接受一中架構下的協議，陸委會再次重申，不與堅持武統與「一國兩制」的政權談投降式的政治議題協議。

陸委會表示，在北京當局不斷強加「一個中國原則」、「一國兩制」的政治框架於台灣的前提下，政府必須嚴格杜絕任何消滅國家主權，危及台灣自由民主的政治議題協議。

陸委會指出，政府推動修改兩岸人民關係條例有關政治議題協商的強力監督機制，主要目的是針對未來任何政治議題的協商，設下等同修憲門檻的強力監督機制與防火牆，以補充現行兩岸人民關係條例的不足，具有高度必要性。也就是蔡總統所說的「民主防護網」，以避免「張慶忠模式」再次發生，危害台灣主權、傷害民主的不可逆結果。

陸委會強調，面對「習五條」下陸方積極推動「一國兩制台灣方案」的「民主協商」進程，政府在建構民主防護網的考量下，強化兩岸政治議題協商的監督機制，正是負責任的做法。該節目所提出的，無論是「兩岸又往統一前進一步」，或是「接受一中架構下的協議」，均屬嚴重的錯誤解讀，或蓄意扭曲，非常不當，特予澄清。

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