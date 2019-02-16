韓國瑜不滿陸委會規定 吳蕚洋打臉：國民黨時期訂的法律

2019-02-16 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜2月底將出訪中國南方多個城市，陸委會提醒他，依規定不得與中國以任何形式協商簽署協議。對此，韓國瑜不滿地說，不要「這邊發出一點聲音，陸委會就大驚小怪」，更酸陸委會「不要急著表態對總統府的效忠」。不過，其實這些規定是國民黨還在立院占多數時期就定下的法律。

參選台北市長時推廣蜂蜜檸檬爆紅、目前擔任「花蓮觀光文化推廣大使」的吳蕚洋今天（16日）在臉書PO文說，陸委會提醒韓國瑜赴中國不得簽署任何協議，讓一般民眾認為是「多管閒事」，但這些規定並非民進黨所立，而且最後修改時間是在馬政府時代。

吳蕚洋表示，陸委會是「提醒」，並非「警告」，從韓國瑜對陸委會提醒所做出的回應來看，可能是因為他並不清楚這些法條的細節；吳蕚洋解釋，其實這些是國民黨還在立院占多數時期就立下的法律，馬總統任內8年號稱對中國最為友善，但從法條內容來看，其實不然。簡單解釋來說就是「你要跟中國往來嗎？先跟我報告，我說了才算。」

吳蕚洋建議韓國瑜先與中國對口單位談妥細節，回來報准後或協議前報備先取得授權，再簽正式合約；同時，他請政論節目裡罵人的人可以緩緩，「以前曾任立委的人先懺悔過去的不用心，怎麼會立出這樣的一個惡法」。吳蕚洋也藉機呼籲，「希望國內人民了解選舉真的要選對人，立委更是重要，不能再單看勤跑基層或知名度來決定你的選票了。」

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