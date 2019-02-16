李文輝來台惹議 北市府強調只是「協助申請」

2019-02-16 17:19

〔記者黃建豪／台北報導〕上海市台辦主任李文輝今訪台並將出席台北燈節，原想南下高雄，但陸委會限制只能在台北市，不僅被台北市長柯文哲解獨為雙方還在互相出招，今天還意外引發陸委會與高雄市長韓國瑜之間的隔空交火。對此，台北市政府副發言人柯昱安表示，北市府只是協助李文輝向陸委會提出申請。

李文輝預計今天晚間6時半，出席台北燈節中的上海燈區點燈，下週一更將拜會台北市政府。柯文哲昨受訪指出，基於以前雙城論壇有合作契約，上海每年會捐給台北一個花車燈具，李文輝是用這個理由訪台交流，且李文輝連高雄、南投也想去，但陸委會不同意，因為陸委會說李文輝是來台北，台北市政府不可以去替李申請那個到外縣市，所以不准李去。

為此，高雄市長韓國瑜呼籲陸委會主委陳明通「應該把腦袋打開」 。引來陸委會反批，「該打開腦袋的不是中國大陸官員嗎？」

陸委會表示，李文輝若要去外縣市，就跟原本台北市提出申請來台的事由不一樣，台北市政府也確認這項行程與北市府無關。

柯昱安也指出，李文輝訪台這件事，雖然有跟北市府大陸小組接洽，但大陸小組只是提供飯店、班機等協助，並協助向陸委會提出申請，因此駁回李文輝去高雄，也是由陸委會那邊駁回。

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