台南立委補選倒數 參選人元宵節忙著「搓湯圓」

2019-02-19 21:44

〔記者萬于甄／台南報導〕距離選戰剩下20多天，民進黨台南市立委補選參選人郭國文今親自烹煮在地芝麻元宵慰勞工作人員，並邀高雄市立委李昆澤陪同掃街；國民黨參選人謝龍介競選總部成立「捉鬼大隊」，懇請選民一起監督抓賄選；無黨籍參選人陳筱諭一早則與鄉親搓元宵吃湯圓，拜票搏感情。

面對國民黨上週日「韓流來襲」，造勢人潮場面浩大，郭國文表示，24日競選總部成立時，會邀集民進黨「暖男團」台南市長黃偉哲、前行政院長賴清德及黨主席卓榮泰等助選，力抗「韓流」，穩紮每一步一腳印、握緊每雙手，保住台南民主聖地。

此外，郭國文今也因應元宵佳節拍攝小短片，親自挽袖下廚煮芝麻元宵慰勞工作人員，同時，促銷台南在地胡麻，他說，胡麻是台南重要的農作物，許多農特產品更是絕佳的伴手禮，歡迎民眾一起支持在地的好味道。

國民黨參選人謝龍介今競選總部則成立「捉鬼大隊」、「防奧步、反賄選」專線等，邀請選民投入反賄選行列；國民黨南市黨部發言人王爾豪表示，補選投票率通常較低，選戰勝負關鍵就是投票率，呼籲選民踴躍投票、提高投票率，並檢舉抹黑、栽贓及謠言。

無黨籍參選人陳筱諭今早應邀到麻豆紀安宮廣場，與鄉親一起搓元宵、煮湯圓，陳筱諭也提出老人健保補助政見，她認為，台灣人口老化速度越來越快，需逐步修法提升老人照養政策的力道，首先應由中央全面補助老人健保，減輕家中年輕人負擔，讓老人無後顧之憂。

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