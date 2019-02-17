謝龍介稱行銷農漁產品至中國 陳筱諭：別誤了台灣前程

2019-02-17 19:10

［記者王涵平／台南報導］針對謝龍介指稱要幫台南農漁民行銷產品，立委補選參選人陳筱諭表示，如果「龍介叔」認為只有到中國開闢農產品通路才能解決農產品滯銷問題，不但容易中了對岸統戰技倆，最後甚至可能擴張到整個台灣經濟都受到對岸箝制。

南市立委第二選區補選參選人陳筱諭今天深入基層拜票，參觀配合政院推動地方創生的「木玫瑰」新創產品時強調，台南有很多名列全台第一的的農產品，例如麻豆文旦、大內木瓜等，甚至連內銷都不夠。台南曾文區生活水準，就是因為綠營執政後，扭轉過去國民黨長期威權統治的停滯不前，民眾的政黨傾向才會出現「綠到出汁」的情形。

陳筱諭強調，台南的農漁業需要的是全面進行第二度升級，包括產育技術翻新學日本、以色列，行銷全球學荷蘭，奉勸謝龍介不要為了一時選票，誤了台灣前途。

她指出，過去國民黨威權長期在台南執政，黨政軍資源好處一把抓，台南人幾乎没有翻身的機會；民進黨在解嚴後，好不容易取得執政權，當然會拼命為台南人民做事、謀福利。

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