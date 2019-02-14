郭國文民調領先幅度不夠大？黃偉哲：警訊

2019-02-14 10:09

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市立委第二選區補選即將到來，民進黨在此役有著不能輸的壓力，但綠營分裂、國民黨籍候選人謝龍介具有全國知名度，以及來自高雄的「韓流」。種種不利因素讓台南市長黃偉哲坦言，雖然民進黨籍候選人郭國文小有領先，但幅度不夠大是警訊。

台南立委補選即將於3月16日舉辦，除了國、民兩黨提出人選之外，無黨籍也有陳筱諭、楊筱如、吳炳輝、徐國棟登記參選。其中，陳筱諭脫黨自行參選已經造成綠營分裂，再加上謝龍介擁有的全國知名度和個人魅力，恐讓綠營鐵票區有所鬆動，高雄市長韓國瑜將於2月17日與謝合體，屆時對選情造成多大的影響值得關注。

黃偉哲今早上廣播節目也被問及此事，指出該選區在2016年立委選舉拿下全國最高得票率76.46%，台南縣更從2005年起立委席次全壘打，因此該選區可說是民進黨的囊中物，不過如今郭國文雖然民調領先謝龍介，但領先幅度不夠大正是警訊，隨時可能被翻轉；黃直言，如果補選真的被翻轉，那麼還有哪些選區不會被翻轉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/