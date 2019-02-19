不受年改遭批影響 小英紫南宮參拜人氣爆表

2019-02-19 16:19

〔記者謝介裕／南投報導〕總統蔡英文今日前往南投縣竹山鎮紫南宮參拜，受到民眾夾道歡迎，並與其握手致意，展現親民及高人氣的一面，不過，面對桃園市長鄭文燦對黨內開了第一槍，指年改是失敗的社會溝通與改革布局一事，蔡英文則是低調未回應。

以發財金、錢母聞名的紫南宮，每年元宵節隔天農曆正月16日，總會舉辦「呷丁酒．呷平安」活動，紫南委莊秋安說，總統府原有意安排總統在明日活動當天，來到會場與大家同樂，惟去年該活動吸引約10萬人參加，今年初估人數也會在10萬人左右，不但增添維安困難度，一旦管制過於嚴苛，反而還可能引來民怨等負面效應，經廟方分析、說明後，才提早在今日前來參拜，並祈求風調雨順、國運昌隆。

莊秋安進一步表示，蔡英文在總統府秘書長陳菊等人陪同向土地公參拜後，隨即來到廟埕，民眾莫不高喊「總統好…」，小英也以一貫的笑容回應民眾的熱情並逐一握手致意，絲毫沒有官架子，廣受民眾肯定。

至於明日登場的「呷丁酒．呷平安」活動，莊秋安說，包括雞肉2萬台斤、米酒2000台斤，以及麵、飯、香菇、芹菜等食材，初估有10萬台斤左右，且丁酒所用的米酒與水的調和比例，也將從往年1比5、1比7、1比9，迄今年為1比10，雖然酒精濃度變低，但祝福誠意不減，歡迎全國各地民眾前來共襄盛舉。

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