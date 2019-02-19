不認同親中「兩岸一家親」 蔣月惠2020挺蔡不挺柯

2019-02-19 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠最近因為兩岸議題，不僅再度砲轟高雄市長韓國瑜，也表態2020年總統大選不會支持台北市長柯文哲，強調力挺總統蔡英文連任。

綜合媒體報導，蔣月惠昨天與數名自救會成員與屏東鄉親上午到總統府前陳情，陳情訴求包括屏東北區市場拆遷案、台中黎明幼兒園都更案、屏東復興公園改建案及恆春後壁湖清淤工程等案件。陳情以「請總統救救我們」為口號，希望總統和中央能重視鄉下老百姓的基本生活問題，蔣月惠表達訴求後，進入總統府遞交陳情書，過程平和。

蔣月惠除了再次表達參選立委的決心，並且也對2020年總統人選表達看法。蔣月惠說，當然支持蔡總統連任，不會支持柯文哲競選總統，因為她不認同柯文哲兩岸一家親的親中論述，另外她也再次批評韓國瑜「你儂我儂」的兩岸論述。

蔣月惠先前就在臉書上痛批韓國瑜的「你儂我儂」論述，她表示，台灣是一個民主、自由、進步的國家，比起「中國高雄」韓國瑜提出的「指腹為婚」、「你儂我儂」的兩岸政策，自己更支持蔡英文的理念。

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