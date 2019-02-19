喊話要韓國瑜撐住！柯P：包袱比我重 要堅定執政很辛苦

2019-02-19 16:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被視為問鼎總統熱門人選，近日大動作到各縣市走跳，2月28日更將參加台北市政府體育局主辦的「一日北高自由車活動」，當晚騎進高雄後，隔天（3月1日）「柯扁會」確定登場，不過，一直「只聞樓梯響」的「柯韓會」卻再度宣告破局，兩人選後至今無緣以市長身分會面。

對此，柯文哲今天（19日）受訪時裝傻反問，「他（指媒體）聽誰講的？」接著只說，自己的行程都是秘書在排，常常都是早上才知道當天的行程，回去查查看。

至於「柯韓會」是否破局？柯文哲說，「有見面就是有，沒有見面就是沒有，到時候就知道。」

柯文哲昨天在電視專訪中談到，他覺得韓國瑜很辛苦，還隔空喊話要韓撐住。柯文哲今天解釋，這是他自己當市長的經驗，特別是選舉過程誰幫過你，會有一大堆人情包袱。

柯P直言，在市政的推行上，除非過去都跟人家沒有淵源，連他這種素人，有時候還是會覺得有些包袱，所以韓國瑜的包袱一定比他重，當在有包袱的情況下，「坦白講，要這樣很堅定的執政，滿辛苦的。」

媒體也問柯文哲怎麼看韓國瑜今天因為身體不適請取消一整天行程？柯P說：「我不曉得，我沒有看過他的病歷。」

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