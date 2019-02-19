韓國瑜抱怨前瞻計畫要重寫 交通部回應了

2019-02-19 12:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市長韓國瑜前晚開直播，質疑高雄犧牲環境發展重工業，前瞻計畫補助款計畫（高雄捷運岡山路竹延伸線）還被要求重寫，這是什麼意思？交通部今強烈回應「就是這個意思」。

交通部指出，依照慣例，總統大選政黨輪替或是縣市首長換人，本來就會請新任首長決定，尤其前瞻建設除中央補助款外，地方也需支付配合款，所以必須詢問新任市長，對於計畫有無要做更動，這就是標準作業程序；尤其韓國瑜當選之初，又曾經對高雄輕軌二期表達要更改的意見，所以更須詢問其他計畫是否也會要變更。當然詢問後若地方政府認為不需更動，就照原定計畫執行，當然就不需重寫計畫書。

交通部表示，國民黨3位立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗日前在立法院審「前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」時曾提出決議，以地方首長更換為由凍結相關預算，要求與新任首長報報確認後再檢討解凍，考量政策推動一致性，所以交通部於去年12月7日發函給高雄市政府，請新市長團隊做通盤考量岡山路竹延伸線計畫內容，確認後再報交通部召開委員審查會議，原定12月12日的第29次審查會議則先取消。

高雄市政府於去年12月20日同意照原定計畫繼續辦理後，交通部隨即開始安排審查會議時間，除鐵道局就各方意見做初步綜整外，還要再敲定各個委員可出席時間；但後續碰上春節連假，所以尚未召開審查會議，不過若委員時間能順利敲定，最快下週就會召開審查會議，一切依照既定程序辦理。

交通部表示，依照慣例只要是新首長換人，除已施工的案件外，規劃階段的重大建設都需待新首長再確定，目前前瞻軌道建設所有案子，若所在縣市首長有換人，都有詢問新任首長意見，並非是針對高雄市。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/