酒吧被韓國瑜列入指南 老闆怒切割：「禿子」跟他無關

2019-02-19 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜17日深夜在一間酒吧暢談市政，介紹高雄酒吧指南，但其中一間被介紹的酒吧「ヒゲMasa」PO出「強力聲明」，指「禿子」的直播影片與他們店家毫無關係，對方將他們店家列入指南，事先也未告知。

高雄酒吧「ヒゲMasa」今天在官方臉書上表示，前晚「禿子」的直播影片手拿的高雄酒吧指南與他們店家「ヒゲMasa」完全沒有任何關係，這是部落客和他的事，根本沒告知店家，他們也是看到新聞才知道。「ヒゲMasa」還放了一張韓國瑜與部落客的直播截圖，並且將韓國瑜的眼睛用「藍色馬賽克」塗滿。

許多網友力挺「ヒゲMasa」酒吧老闆的PO文，但也擔心未來店家可能會受到「韓粉」進攻，「你們484沒被殭屍進攻過」、「你敢質疑韓總，當心被韓粉灌爆」、「韓粉是不是該出征了呢！」、「現在看到禿子像看到鬼，連世界各國都忙澄清」、「上了馬賽克，良心店家！」、「 你們可能會被抵制，像郭家肉粽一樣，人越來越多」、「挺老闆」。

韓國瑜17日晚間在酒吧「三千」開直播，試圖推廣酒吧文化，喝了特調的「守夜人」和「春雨綿綿」，但他一邊喝酒，還不忘向中央開砲。韓國瑜當時說，高雄過去用一座城市帶動台灣的重工業，犧牲了環境，市民還得忍受眾多汙染，現在想獲得回饋，卻被中央要求重寫補助款計畫，還嗆聲「全台灣人都欠高雄人」。

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