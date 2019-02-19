參選2020？ 柯文哲：做得好我也不用出來攪局

2019-02-19 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（19）晚接受「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪，針對民調指出民進黨的清廉認可度竟比國民黨低，柯文哲表示，民眾是討厭民進黨，不是喜歡國民黨，若人民感覺以前的國民黨又回來了，那台灣兩黨政治將會終結。而對於選不選總統，柯文哲依然未鬆口，但也表示：「如果人家做得好，也不需要我們出來攪局」。

美麗島電子報民調指出，民眾認為民進黨清廉的百分比竟然比國民黨還低，最高的則是時代力量，劉寶傑問這是否代表民眾對既有政黨失望，才將盼望投射到柯文哲身上？柯文哲表示，這是2018年選後要提醒國民黨的一點，民眾是討厭民進黨，不是喜歡國民黨，國民黨自己心裡要有數，如果人民感覺以前的國民黨又回來了，「那真的台灣就...兩黨政治就game over了」。

柯文哲進一步表示，猴子是爬到樹上才被看到屁股紅的，蹲在地上誰知道牠屁股是紅的，兩黨誰執政誰就被看到，並不是說真的本質上有改變。

而對於民進黨的民眾認可度這麼低，是否感到意外？柯文哲則連說好幾句「不意外」，這跟自己看法相同，「當然要講例子也是可以講啦，但我已經學乖了，不可以在節目上把人名講出來」

劉寶傑也問柯文哲，是否真的得等到6月才能知道會不會選2020？人民的失望感是否依舊強烈？柯文哲表示，如果人家做的好，也不需要我們出來攪局，「2018的那場選舉不是國民黨的成功，是民進黨的失敗」、「我現在很怕說再過半年一年，那種人民的失望感會達到極限」、「所以我希望那些國民黨的縣市長還是...（要做好）」。

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