網友稱台灣米賤價賣中國？農委會出面打臉

2019-02-16 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣米賤價賣中國？農委會近期公布，去年稻米出口是農產品成長第三高，高達6385萬美金；不過網路卻有粉專謠傳，農委會是將生產過剩的稻米賤價出售到中國。對此，農委會主委陳吉仲表示，外銷米都是公開招標，並沒有賤價出售一事。

粉專「Linbay好油」昨日發文痛批，台灣農業每況愈下是一個事實，過去國民黨沒辦法扭轉這個頹勢，造成了從事農業的工作者的不滿，但民進黨上台之後不只沒辦法扭轉，反而加重這個頹勢，但做得爛就算了，反而玩數字遊戲吹捧。

Linbay好油指控，去年出口稻米的產值是9.8億元，其中出口到中國的米就高達4.16億元，「其他我們固定援助的國家一公斤都是30幾元，結果去中國的一公斤只有11.6元，遠低於其他國家」，同時他也表示，就是因為這樣，才會讓3萬6千噸左右的稻米、只有4.16億元這麼低的報關價。

綜合媒體報導，陳吉仲今日對此回應表示，台灣米絕對沒有賤價賣中國，所有國產米的產地價格，都跟政府保證收購價格的輔導價格一樣，過去30到40年來的產地價格，也都是政府保證的收購價格，農民的收入都維持在一定的水準。

農糧署長胡忠一也說，處商標到米後都是自己找市場，要賣給哪一個國家由出口商自行決定，不是農委會幫他們找的，政府並沒有指定將產品低價賣給中國，「中國跟紐西蘭都是19元，沒有中國比較低這件事」。

胡忠一表示，農產品的出售是市場自由機制，沒有賤價賣給中國，網友誤導社會視聽，因受全民譴責；而陳吉仲也再次重申「沒有所謂的賤價出售的情形」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/