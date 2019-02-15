越南豬肉驗出非洲豬瘟病毒 即起全面檢查越南來台手提行李

2019-02-15 18:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕來自越南的豬肉三明治驗出非洲豬瘟病毒，農委會主委陳吉仲宣布，今天晚間6點起將越南來台旅客列入手提行李入境百分之百檢查對象。

農委會主委、非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲今天晚間主持記者會，他表示，第一時間已經傳遞消息給世界動物衛生組織OIE和越南當局，告訴他們台灣確認來自越南的豬肉品檢測到非洲豬瘟陽性病毒，更重要的是，今天晚間6點起，將越南納入高風險區域，針對越南所有旅客的手提行李進行百分之百入境檢查。

農委會副主委黃金城說明，今年2月5日1名我國籍旅客違規攜帶豬肉三明治，從越南胡志明市搭乘越捷航空班機，入境台南機場時遭查獲，當下已裁罰3萬元，但是目前還不確定是否代表越南有疫情發生，因為該肉品來源不明，等到確認越南列為非洲豬瘟疫區才會調整罰鍰。

此外，黃金城指出，中國豬肉品驗出非洲豬瘟病毒的案例今天又增加2例，一件是從香港帶來台灣的江蘇「三只松鼠」豬肉產品，之前也被驗到過病毒，另外一個是澳門的「來伊份」豬肉品，生產地不明，中國豬肉品驗到非洲豬瘟案例累積達22例。

黃金城說，雖然中國向OIE報告去年10月疫情達到最高峰，今年1、2月份只有個位數，但是我們從中國豬肉加工產品中持續驗到病毒核酸，1月份總共11件為最大量，2月份目前累積已經5件，顯然驗到病毒核酸的機率沒有降低，中國疫情如果已經有效降低，肉品被驗到核酸的機率應該下降才對，可是沒有看到這樣的跡象，除非從追蹤的肉品病毒機率大幅下降我們才會認為疫情趨緩，所以目前疫情仍然非常嚴峻。

陳吉仲表示，今年3月7日和8日會邀請亞洲各國到台大進行非洲豬瘟跨國防疫會議，希望亞洲國家把各國防疫政策策略和具體成效彼此互相分享，越南和日本應該都很樂意分享資訊，讓亞洲地區建立區域聯防，台灣獸醫技術檢驗和國家採取的防疫措施，都值得和各國分享，也再度呼籲中國當局，針對非洲豬瘟疫情更公開透明。

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