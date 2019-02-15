農委會推米食文化 明後天總統府前「做伙來呷飯」

2019-02-15 11:02

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會明、後天將在總統府前北廣場舉辦「做伙來呷飯」國產米食嘉年華活動，農委會副主委陳添壽今天捲起袖子搓湯圓宣傳活動，他說，現場除了可以認識稻米的一生，還能了解台灣米標章，更能品嘗許多米點心。

農委會表示，現場將有好吃又有趣的米食精品展售與DIY體驗，還有「稻米的一生」食農教育展，希望透過活動，邀請全民一同支持國產多元米食，並強化對國產農產品和農業文化的認同，讓「呷飯」成為全民活動。

農委會副主委陳添壽今天主持記者會時表示，活動主要內涵有三個意義，要把「稻米的一生」介紹給大家，再來是把飲食健康介紹給消費者，例如台灣優質米標章如何辨識，也會跟消費者分享怎麼買米，第三點要把飲食文化和生活結合。

除了米食展售外，農委會指出，活動現場邀請營養師李婉萍將到現場與民眾面對面座談，破除外食族因為怕胖不吃飯的迷思，深度剖析米食的營養價值及好處；還有2位人氣主廚郭主義、王輔立現場教學，教民眾如何用電鍋就能輕鬆做出好菜。

農委會指出，本次活動將有80個國產特色米食攤位進駐，除了各地農會精選的良質米以外，還有多款米點心和適合米一起烹煮的食材販售，許多米食競賽得獎業者，包含碗粿、肉粽、油飯和滷肉飯等等料理，都會到場展售，消費滿300元可以參加米食DIY體驗，舞台活動也有限量好禮贈送給參與民眾，16日上午10點前抵達現場還有早鳥好禮大放送。

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