掛台獨又取消徵兵 柯文哲：台灣國防實力撐得過2天嗎？

2019-02-16 14:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕台北市長柯文哲，今天（16日）受大台中不動產開發商業同業公會與台中市建築經營協會邀請，於中市演講「我的人生觀，從醫生之路到市長之路」，談到兩岸關係時指出，中國不仁，台灣不能不智，國際政治講求實力，台灣政治、經濟與國防實力不夠，沒辦法跟中國談判，他並質疑說，要刺激中國，自己的實力要足夠，「掛台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」台灣目前的國防實力，撐得過2天嗎？

柯文哲說，台灣現階段不可能統一與獨立，統獨是假議題，卻是真問題，如果台灣真的獨立，要跟大陸（中國）硬對硬，美國還沒有打算跟中國打起來，台灣如跟中國統一，美國政府怎麼可能同意？美國不會讓台灣獨立或統一，統獨是假議題，卻是真問題，這也是他在2014年競選台北市長時，提出推倒藍綠高牆主張，他開玩笑說，「2014年我們整垮國民黨，2018年整垮民進黨」。

在接受聽眾提問關於兩岸問題時，柯文哲進一步說，其一，國際政治實力最重要，自己要夠強，才有談判籌碼，1990年台灣GPD佔全中國的43％，現在不到4.6％，且持續往下掉，沒實力就沒有談判籌碼，其二，如果把人民福祉當成思考重點，邏輯就不一樣，中國對習近平而言，是習近平的位置比較重要，還是台灣比較重要？是位置比較重要， 「惟仁者為能以大事小」、「 惟智者為能以小事大」，中國可以不仁，台灣不能不智，對岸修理我們，但我們自己要夠聰明，「不要意識形態太過份」，該怎麼辦就怎麼辦，政治實力、經濟實力與國防力量都不夠，沒有辦法跟對方談判。

柯文哲抨擊說，有多少實力，做多少事情，但卻有人常常「說的跟做的不一樣」，他遇到美國CIA（美國中央情報局）或國防部人員常問他「你們台灣有辦法募兵制嗎？你們至少要撐2天」、「傳統戰爭至少撐2天，美國才有辦法到（支援協防）」。

柯文哲也質疑說，目前建軍狀況，台灣撐得到2天嗎？台灣目前徵兵制已經取消，年輕人又不願當兵，兩岸關係要務實處理，我們需要美國的幫忙，要刺激中國，自己的實力要足夠，「掛台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」，連美國國防部都質疑「兵夠不夠」，美國國防部的要求是撐48小時，他認為民意、專業、價值，台灣問題是政治凌駕專業，「什麼都是說假的」。

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