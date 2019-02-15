柯P逢甲夜市當人形立牌 粉絲：阿北真可愛

2019-02-15 23:53

〔記者許國楨／台中報導〕台北市長柯文哲晚間到逢甲商圈逛夜市，現場立即引起暴動，他頓時成為人形立牌與排隊粉絲合照，還被攤商包圍人氣破表，但一個多小時的逛街行程未受訪，對於是否來體驗或取經攤販經濟也未發表看法。

柯P旋風席捲逢甲夜市！台北市長柯文哲原預定晚間九點到逢甲夜市，但晚了40分鐘才到，在逢甲路、福星路口下車時，群眾隨即蜂擁而上還跟現場媒體推擠成一團，約百公尺的逢甲路走了快10分鐘才到逢甲大學校門口。

柯P此時停下腳步頓時化身人形立牌，站在校門口前與排隊排成長龍的民眾一一合照，大批紛絲則準備了各式標語表達支持，還有老外也爭著與他合影，人氣指數破表。

柯P隨後開始逛夜市，不少逢甲攤商聽聞又驚又喜，還有人直呼是超迷柯P，終於可以見到本人，也有人比出柯P抓頭招牌姿勢與柯P玩自拍，場面逗趣。

柯P則是陸續點了地瓜球、綠豆沙牛奶、青草茶、糖葫蘆等小吃品嚐，還在攤商招牌上簽名，現場氣氛熱到爆表，但他對於媒體所有提問都不回答，在逢甲夜市停留一個多小時後驅車離去。

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