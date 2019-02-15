阿北來了！柯P參加太平崇正寶宮新春團拜 柯粉大暴動

2019-02-15 22:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕太平崇正寶宮今晚（15日）舉行全國一貫道23個組線的團拜及春節茶會，首次參加的台北市長柯文哲約在晚上8點4分到場參拜，向上千名道親賀新年，受到熱烈歡迎，柯粉大暴動，眾人搶著跟他拍照，還大喊「柯市長我愛你」。

雖然國民黨主席吳敦義早在晚上7點多到場，兩人同一行程，但都沒有碰面，而柯文哲的行程被視為要參選總統的巡迴之旅。

國民黨主席吳敦義、台北市長柯文哲兩人今晚不約而同到崇正寶宮參加新春團拜與茶會，活動並未開放媒體採訪，兩人到場後，先到1樓佛堂參拜，再到6樓講堂與上千名道親賀新年，觀看道親們表演。

太平崇正寶宮每年都會舉行團拜，吳敦義已多次參與，今晚由立委沈智慧等人陪同出；柯文哲則是首次參加，市府顧問蔡壁如陪同，外界都認為，柯文哲準備要選總統。

柯文哲一到6樓，受到道親熱烈歡迎，眾人包圍住「阿北」，搶著跟柯文哲合照，直到下樓，還是有人圍著他要拍照，還有人大喊「柯市長我愛你」，顯示柯文哲在中部也很受歡迎。

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