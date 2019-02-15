柯P先罵台獨再批韓流 林濁水看出他因小英開始慌亂...

2019-02-15 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期內以「強盜」形容台獨人士，又重砲抨擊高雄市長韓國瑜搞「攤販經濟」；民進黨前立委林濁水看出端倪，認為這是柯文哲的網路聲量被蔡英文壓過，開始亂了方寸。

林濁水今（15）日在臉書上表示，柯文哲過去與韓國瑜「惺惺相惜」，卻在此時「一針見血」地隔空做出批評，柯也曾表明過台獨人士猶如「強盜」，卻在2月13日前往翠山莊拜會有「台獨教父」之稱的李登輝，「左打右擊豈不全是冒失失手？」

林濁水認為，柯文哲在網路聲量「被蔡英文追過後亂了分寸」，有此現象「當然是選總統的事」讓柯P心亂如麻，他在1月下旬時被媒體詢及是否「組黨」，竟回應「想過3秒，但就馬上忘掉了」，這樣「一天到晚都想三秒實在不正常，尤其是天天在檢討憲政體制下總統能做什麼事」。

林濁水諷刺柯文哲，「不想選總統的，想得比積極表態參選的多得多，更是不正常」，雖說事情想得多也無可厚非，不過若是想到讓自己焦慮，「想到動不動發言冒冒失失，那就不好了」。

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