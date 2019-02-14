羅霈穎為東區嗆市長別只想選總統 柯文哲認真回應…

2019-02-14 11:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市東區商圈近幾年人潮衰退，過往的繁華之景逐漸沒落，被稱為東區羅姐的藝人羅霈穎昨晚在臉書呼籲台北市長柯文哲，不要只想著總統大位，請讓東區起死回生，「我們也想像高雄一樣的熱鬧」，柯文哲今早受訪表示，未來包括東區門戶計畫都會在調整，再過一兩年南港地區將會發展得很快，如果東區是指忠孝東路3、4段的話，這會另外處理。

柯文哲今天上午前往江南市場BOT案大樓正式啟用記者會，在會後接受媒體訪問被問到，羅霈穎要他別一直想著總統大位，要讓東區起死回生。

柯文哲說，他在第一任期西區教活化，像是西門町的房租都上漲，東區相對沒有西區發展的好，但未來將有重心調整，包括東區門戶計畫，東區在台北市金流量很高。

對於自己日前說不要攤販經濟，柯文哲表示，攤販經濟只是台北經濟的一部分，整個台北市金流量在12.5兆上下，佔全台灣的三分之一，約三成以上的台灣金流量在台北，所以我們還是需要主題式的產業發展及長遠的策略。

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