密訪桃園為組黨準備？ 柯P笑而不答

2019-02-15 16:25

〔記者許倬勛／桃園報導〕台北市長柯文哲今下午2點半到桃市中壢慈惠堂參拜，被柯粉熱情包圍，自拍、握手來者不拒，但被問及是否有意與桃園無黨籍議員結盟、提前為總統大選準備，柯P三緘其口，保密到家。

今偕同柯文哲參拜包括前立委楊麗環、市議員員謝美英、前市民代表劉邦德等人，多為無黨籍身份，難免引人猜想柯提早在桃園佈局，為籌組政黨、挑戰2020做準備，柯幕僚則說今天是不公開行程，不便多做回應。

慈惠堂主祀王母娘娘，柯文哲在廟方人員陪同下，專心捻香祈福，他也向香客拜晚年，說自己許了國泰民安的願望，也盼桃園、中壢風調雨順，大家都能平平安安。

柯文哲在慈惠堂約停留40分鐘，柯粉熱情簇擁，拍照、握手來者不拒，有民眾興奮說：「柯P比電視上看起來親切，希望他參選總統！」柯則笑而不答。

楊麗環說，日前受邀與柯市長一同參拜，並透露自己與柯團隊有「初步接觸」，不排除未來合作可能，也希望柯能廣結善緣，將來才能達到民眾殷切期盼的目標，至於目標為何？楊反笑說，大家心知肚明。

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