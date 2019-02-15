柯文哲自評冷酷 讚韓國瑜較溫暖

2019-02-15 12:12

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲將於二二八期間，接連造訪高雄、新竹、屏東等外縣市，被外界聯想為替總統大選試水溫。但對於柯文哲近期動向，都被拿來與高雄市長韓國瑜做比較，是否會因此以韓作為評估標準？柯文哲評論，韓國瑜較有鼓動風潮、帶動希望的能力，「比較溫暖」，而他個人比較冷酷。

柯文哲將於二二八挑戰一日雙城，騎乘自行車跨縣市巡禮，不僅將造訪高雄市，更會接著參與屏東燈會，甚至要到各縣市舉辦產業論壇一事，被認為用意不單純。對此，柯文哲回應，不要想那麼多，以前燈會在雲林、嘉義舉辦時，他都沒有去看過，這次是因為要去高雄，而屏東就在旁邊，才順便去看看，他們常覺得台北燈節辦得很棒，就去看看其他縣市辦得燈會，特別是用國家力量舉辦得燈會的優點、缺點。

柯文哲也說，產業論壇也是一樣，台北在台灣，是消費的城市，不是生產的城市，台北是整個台灣的櫥窗，很多產業都會在台北賣，以農產品為例，台北只是消費場所，本身生產的很少，所以去外面就順便看看人家在種什麼。

至於拜訪高雄期間，是否會跟韓國瑜見面？柯文哲表示，都有可能。媒體追問，是否會以韓國瑜作為評估輿論的標準？柯文哲評論，韓國瑜還是目前台灣網路聲量最高的，有鼓動風潮、帶動希望的能力，不過是這樣，別人好的他們可以學習，但每個人按照各自的棋風去下棋，意思就是，像他平常很搞笑，工作時卻很像雍正，這也許是外科醫生過去的背景，做事還是比較冷酷、像酷吏，而韓國瑜就比較溫暖。

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