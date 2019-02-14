兩岸一家親V.S.你儂我儂？柯文哲：提出標題的人得去解釋

2019-02-14 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（13）日在一場論壇座談中被問及「未來治理中華民國的理念」，表示現階段就是「我家在台灣，我國是中華民國」。而今（14）天柯文哲也被問到，兩岸一家親與高雄市長韓國瑜提出的「你儂我儂」有何差別，柯文哲表示：「提出標題的人要去闡述標題底下的內容是什麼」。

柯文哲今早接受記者聯訪，對於昨日提出的「國家新論述」是否能降低兩岸一家親對自己的衝擊？柯文哲表示，兩岸一家親是一種態度，「我只是跟大陸講清楚，我沒有要與你為敵，我也不會故意去搞去中國化、去蔣化，我先表達我是友善的、也願意交流」、「但是轉過頭來，該準備的國防跟經濟還是要準備啊，國際政治還是很現實」。

至於兩岸一家親跟韓國瑜說的「你儂我儂」有什麼差別？柯文哲表示這個你儂我儂什麼意思要去問韓國瑜，「我的兩岸一家親只是要表達我是友善的，願意交朋友，沒有要為敵」、「我只能回答我的部分，韓國瑜的部分要去問韓國瑜啊」。

至於認為韓國瑜說「你儂我儂」是否適合？柯文哲表示：「我是外科醫生，不太會去注重名詞，我們會問一個名詞內的內容是什麼，提出標題的人他要去闡述標題底下的內容是什麼」。

至於被外界批評，近日碰總統級議題是否不專心市政？這點柯文哲則不以為意：「我們每天7點半開始工作，認真工作他們都沒看到，台北市政到現在很快速地在推動，這點我相當清楚」。

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