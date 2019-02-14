用「國家」解決現在問題 柯文哲：國是中華民國 家是台灣

2019-02-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被視為參選二○二○總統可能人選，昨在一場論壇座談中被問及「未來治理中華民國的理念」，他說，現階段就是用「國家」兩個字解決現在的問題，國是「中華民國」，家是「台灣」，意思就是「我家在台灣，我國是中華民國」。

韓拋兩岸「你儂我儂」 柯：沒那麼容易

對於高雄市長韓國瑜在媒體專訪中拋出「你儂我儂」兩岸新論述，並稱這是心理層次，柯文哲主張的「兩岸一家親」只是情感層次，「把兩岸一家親講得很高，我心裡在偷笑。」柯文哲昨受訪回應說，「唉唷，我跟你講啦，人家說先『友』後婚，第一步都跨不出去了，後面就很難講了。」

柯文哲強調，所以要先表達一種友善，透過更多交流，才有更多的善意，「慢慢來啦，現在兩岸關係也不是你突然說你儂我儂，大家就你儂我儂，沒那麼容易啦！」

柯文哲昨出席由台北市政府舉辦的「投資台北產業論壇」，與財訊雙週刊社長謝金河對談。由於柯文哲下月中即將訪美，謝金河當場半開玩笑說「這都是要坐大位的人必有的面試」，趁這個時間讓市長發揮一下「未來治理中華民國的理念」？

柯文哲說，其實用「國家」兩個字就解決了，國是「中華民國」，家是「台灣」，意思就是「我家在台灣，我國是中華民國」。

柯直言，「大家心裡非常清楚，美國會讓你獨立嗎？不可能。會讓你統一嗎？也不會嘛。」所以他認為統獨是假議題，但是真問題，「因為真的把台灣搞垮了」。他強調，現階段就是用「國家」兩個字解決現在的問題。

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