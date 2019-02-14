韓國瑜：蔡英文不愛中華民國 又不敢台獨

2019-02-14

〔記者黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨被媒體問及兩岸關係，罕見重砲抨擊蔡英文總統有行政、立法權卻不推動台獨，莫非是裝腔作勢，是假的。不要九二共識、不愛中華民國又不敢台獨，請問二千三百萬民眾何去何從？

韓國瑜昨天下午在鳳山區和樂宴會館，頒獎表揚企業家捐款百萬元給社福團體受訪時說，民進黨就是反核、台獨兩大目標，身為總統要告訴人民何去何從，蔡英文什麼都不要，船沒有方向，再讓兩岸關係緊張，「這樣算負責任嗎？」兩岸發展生死存亡，若支持台獨請勇敢地做，有行政權及立法權就勇敢推動，又不愛中華民國，那怎麼辦。

兩岸「你儂我儂」惹議

韓稱是心理層次比喻

韓國瑜接受周刊專訪時，也對兩岸關係提出「你儂我儂」新名詞，認為兩岸在這框架下可做很多事情，會比台北市長柯文哲的「兩岸一家親」更強烈，為發展經濟打下基礎。這也是韓繼選前承認九二共識、選後提出兩個不要懷疑、指腹為婚等論述後，再度對兩岸關係提出新名詞，引起各界討論。

對於提出「你儂我儂」，韓國瑜解釋說，這是個比喻，是屬於心理層次，不用聯想太多，他也感慨「觀念上的先驅者」，本就時常遭批判。

韓國瑜強調，提出新名詞的目的，是提醒民眾怎樣面對兩岸間和平發展及互相交流，兩岸有很嚴肅的一面，他才會說承認九二共識，也有純粹浪漫跟感性層的一面，他才說「你儂我儂」，不能把理性跟感性混為一談。

有人覺得「你儂我儂」比柯文哲的「兩岸一家親」更親近，韓國瑜則說，有各種名詞可以形容感情，你儂我儂是一種，相親相愛是一種，換手抓癢也是一種，你癢的時候，我幫你抓一下，我癢你就幫我抓一下，這只是強調一個心理層次。

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