韓國瑜轟蔡兩岸政策 府籲專心市政

2019-02-14

〔記者蘇永耀、鍾麗華、蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜接受媒體訪問大談兩岸關係，並批蔡英文總統的兩岸政策，總統府昨回應，兩岸事務屬於總統職權，蔡總統在兩岸跟國際事務上，獲國際社會多所肯定，建議韓市長專心處理市政。黨政人士也指出，韓國瑜上任一個多月了，顯然不想面對自己的市政治理問題，而是利用轉移焦點的手法，希望讓大家忘記到底市長的政見有多少跳票了，或是根本還沒有準備好。

韓國瑜接受媒體訪問比喻兩岸關係如同「指腹為婚」，應知心交往把心胸打開。韓並批評蔡英文不要獨立，也不承認九二共識，只想要「權力」兩個字。

總統府發言人張惇涵表示，兩岸事務屬於總統職權，過去三年蔡總統在兩岸跟國際事務上，國際社會多所肯定，也給予台灣更多支持。

張惇涵說，韓國瑜上任一個多月，受到高雄市民託付，建議韓盡快回到市政上，尤其韓在選舉期間跟選後提出非常多政見，相信高雄市民都希望能盡早落實。張並表示，韓國瑜也說過練成了「龜息大法」、「能上山打老虎」，希望韓趕緊回歸、專心市政。

陳其邁：不是說經濟100分 政治零分嗎

去年高雄市長選舉落敗的行政院副院長陳其邁昨受訪回應說，假如韓國瑜做得好，落實政見，這是大家的期待。媒體提問韓是否把自己拉到總統格局？陳反問，「韓國瑜之前不是說要經濟一百分、政治零分嗎？」

黨政人士則質疑，韓上任一個多月以來，從興建迪士尼、舉辦F1方程式賽車到太平島挖石油等政見，因為太天馬行空，毫無政策準備而紛紛跳票，現在再以兩岸政策為主軸攻擊蔡總統，顯示韓並不想面對自己的市政治理問題，而是藉由這些轉移焦點的手法，希望讓大家忘記上任一個多月就有多少政見跳票了。

對於韓國瑜規劃三月訪問中國，陸委會則提醒，政府正向看待兩岸城市交流，各縣市首長赴陸交流除要遵守兩岸人民關係條例。

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