中壢學姊PK黃瀞瑩 柯P大笑：有得拚哦！

2019-02-15 21:49

［記者許倬勛／桃園報導］台北市長柯文哲今下午到桃園市中壢區慈惠堂參拜，副發言人「學姊」黃瀞瑩未陪同出席，柯P對於政治問題一概避談，但有民眾問起「中壢學姊」張詠昕是否堪比黃，馬上露出招牌仰天大笑，大讚說：「有得拚哦！」

23歲的張詠昕去年從銘傳大學畢業，隨即投入九合一地方選舉，加入市議員謝美英團隊，勤走基層磨練，身材高䠷、五官清秀的她，因個性溫柔、態度親切，短時間內就累積大票粉絲，博得「中壢學姊」美稱，但張都靦腆回答：「像她一樣認真就好。」

張詠昕昨隨團隊到慈惠堂參香，因穿著議員辦公室背心，加上醒目外表，一下子就被民眾認出，好事粉絲趁著柯文哲與民眾自拍、握手時，頻拱她與柯P合影留念，並要柯P回答2人是否有明星臉、誰的第一印象比較好？

柯文哲搔了搔頭、頓了幾秒鐘，忽然露出招牌仰天大笑，讚說：「有得拚哦！」逗得圍觀民眾哈哈大笑，場面相當熱烈。

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