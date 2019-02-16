春節固定休9天？ 蘇貞昌：只是調挪不是平白放假

2019-02-16 13:09

〔記者陳昱勳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今（16）日至台北國際書展參訪，被問到外界質疑年假放9天會增加企業成本，對此蘇貞昌表示，放假不是平白放假，是針對假期發揮效能以進行天數的調挪，對工商界不會造成負擔。

蘇貞昌指出，國人習慣除夕回家圍爐，如果除夕第1天放假，交通非常困難，對國人以及社會都是負擔，因此今年過年調了9天連續假。

蘇貞昌也說，放假提前調挪不是平白放假，不會增加工商界負擔，所以大家放心，放假事宜事先會做妥適的研究才會宣布。

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