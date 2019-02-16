核廢無解 蘇貞昌反擊馬英九、江宜樺「別講風涼話」

2019-02-16 11:34

〔記者李欣芳／台北報導〕經濟部日前公布的新能源方案朝廢核規畫，現有核電廠決定都不延役，行政院長蘇貞昌昨天在立法院表態「沒有規畫讓核能成為備用電源」。前總統馬英九的馬英九基金會和行政院前院長江宜樺的長風基金會下週一將舉行記者會，挑戰行政院的能源政策。對此，行政院長蘇貞昌今天上午受訪表示，若當初馬政府能找到放核廢料的地方，也不必封存核四。

下週一這場記者會，江宜樺將出席，蘇貞昌上午反擊說，「他們何必那麼忙呢？如果可以，他找到放核廢料的地方就好，如果能找到放核廢料的地方，他也不必當時封存核四，不必現在再來做一些有的沒的，核四今天就是白白浪費幾千億，增加國家很多爭議，社會很多爭議，所以現在不要再起爭議，做不到的地方，自己當年這樣走過來，弄得台灣變成今天這個樣，我們覺得國人同胞看清楚政治人物、公眾人物，也不必在那裡再起風浪。」

對於排除核能作為備用能源，蘇貞昌說，他已經很清楚向國人報告，昨天施政報告方針中也明白講，我們對於用氣、用綠能、再生能源都在努力，也希望國人同胞知道，要用電也必須要發電，要吃雞蛋也必須要負擔雞屎的清理，所以大家一起來努力，政府一定維持穩定供電，一定維持減少污染，做這方面的努力，但是國家是國人大家的，大家一起努力「不要有些人只講風涼話，無風不起浪！」

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